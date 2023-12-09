بركات: أزمة الأهلي الرئيسية تكمن في إهدار الفرص السهلة

علق محمد بركات لاعب الأهلي السابق، على تعادل الفريق الأحمر مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "أداء الأهلي في الفترة الأخيرة ليس أفضل شيئا، واللياقة البدنية ليست أفضل شيئا أيضًا، ولم نعتد على رؤية الأهلي لفترة طويلة يعاني من هذه المشاكل".

وأضاف: "الأزمة الرئيسية في الأهلي تكمن في إهدار الفرص السهلة، والتي ظهرت بوضوح خلال الشوط الأول من لقاء اليوم ضد شباب بلوزداد".

وفي سياق متصل، سيواجه الأهلي يوم الجمعة القادمة في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.