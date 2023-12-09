أسامة كمال في رسالة إلى الفلسطينيين: لا تهاجموا أو تجوروا على مصر

توجه الإعلامي أسامة كمال، برسالة إلى الأشقاء الفلسطينيين، مناشدًا إياهم عدم الإساءة لمصر، خاصة أنها مستمرة في مساندة ودعم القضية الفلسطينية.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «لا تجوروا على مصر، لا تهاجموا مصر، لا تتنابزوا على مصر، بلاش يطلع لفظ من أي واحد بحق مصر مهما كان يعاني».



وأشار إلى أن مصر وقفت إلى جوار فلسطين منذ اليوم الأول، ولن تتركها على المستويين الشعبي والحكومي، قائلًا إن الأجيال المصرية المتعاقبة مؤمنة بالقضية الفلسطينية.



وأكمل: «من يقف إلى جوارك ويسندك إوعى تطلع وتشتمه متخسروش أكثر من اللي خسرتوه بسبب اللي فات، اللي جاي أكثر وأكبر ومحتاج رجالة تقف في ضهرك».



واختتم: «متشتمش الرجالة، عشان الرجالة خدوا على خاطرهم وبرضه واقفين جنبك وفي ضهرك، متشتمش تاني عشان الرجالة ميزعلوش منك تاني وهيفضلوا برضه واقفين جنبك وفي ضهرك»، بحسب وصفه.