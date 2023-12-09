محافظ شمال سيناء: غرفة العمليات المركزية جاهزة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024

قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن غرفة العمليات المركزية جاهزة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024، لافتًا إلى وجود غرف عمليات فرعية أخرى في مراكز المدن.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن المحافظة تضم 11 لجنة و40 مركزًا انتخابيًا و53 لجنة فرعية، بينها 6 لجان للوافدين من المحافظات الأخرى، موضحًا أن «إجمالي الأصوات حوالي 300 ألف».

وأشار إلى أن أعداد الناخبين في شمال سيناء أقل من محافظات الوادي والدلتا، معقبًا: «الأمر يساعدنا على تلبية احتياجات المواطن المشارك وتقديم الخدمات بصورة أفضل وأحسن».

ولفت إلى إتاحة سيارة إسعاف أمام كل لجنة انتخابية، وتوفير طبيب في كل منطقة، فضلًا عن إتاحة مولد كهربائي في كل لجنة فرعية للتعامل مع حالات انقطاع التيار.

وأوضح أنه «أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم قطع التيار خلال فترة إدلاء المواطنين بأصواتهم»، مشيرًا إلى إتاحة فنيين للتعامل مع أي طوارئ.

وتفتح اللجان الانتخابية في محافظات الجمهورية كافة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ 18 سنة ميلادية مقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات، مباشرة كل الحقوق السياسية، والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وإبداء الرأي في أي استفتاء.