أثارت صور لرجال فلسطينيين مقيدين شبه عراة موجة استياء وغضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين ادعى الإعلام الإسرائيلي في بداية الأمر، أن المحتجزين هم مقاتلون فلسطينيون.

وأكدت وكالة رويترز للأنباء، أن أحد مواقع التقاط الصور كان لعدد من الرجال الذين تمت تعريتهم والتشهير بهم، في ميدان فلسطين بمدينة غزة، أما الصورة الأخرى كانت لرجال مقيدين بعد تعريتهم أيضا في منطقة بيت لاهيا، وفقا لترجيحات فلسطينية.

وأشار موقع "والا العبري"، إلى أن القوات الإسرائيلية التي قامت بتعرية الفلسطينيين، هي الكتيبة 261 احتياط، والتي كانت تمارس نشاطها العسكري شمالي قطاع غزة، موضحا أن التقييد حدث خلال تحقيق سريع ولم يعقبه اعتقال للأشخاص الذين ظهروا بالصورة.

- توجهات المحتجزين المشهر بهم

وعلق التلفزيون الإسرائيلي، أول أمس الخميس، على الصورة المنتشرة أنها لمقاتلين من حركة حماس الفلسطينية، حسب زعمه.

بينما عدل متحدث الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، أمس الجمعة، من مزاعم الرواية الإسرائيلية، وقال إن المحتجزين تم التحقيق معهم نظرا لتحذير القوات الإسرائيلية مسبقا للمدنيين من التواجد بمناطق الشمال، ولم يوضح كونهم "مدنيين أم عسكريين".

وذكرت وكالة رويترز، نقلا عن فلسطيني مقيم بالولايات المتحدة، "هاني المدهون"، إنه شاهد عددا من أقاربه في الصورة المذكورة، مؤكدا أن أحدا منهم لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني مقاوم.

بينما قالت صحيفة العربي الجديد، إن من بين المحتجزين مراسل الصحيفة ضياء الكحلوت، وطالبت بضرورة الإفراج عنه.

ووفقا لتصريحات القيادي بحركة حماس عزت الرشق، إن المحتجزين هم من المدنيين المحاصرين داخل إحدى المدارس على مدار الأسبوعين الماضيين.