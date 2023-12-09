محافظ بني سويف: مستعدون لإدارة العملية الانتخابية بأفضل شكل

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة أجرت استعداداتها على مدار الفترة الماضية، لأهم استحقاق دستوري «انتخابات الرئاسة 2024»، على صعيد تمهيد الأرض وتسهيل عملية الانتخاب والاقتراع للمواطنين.

وأشار في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إلى تجهيز 450 مقرًا بـ497 لجنة فرعة بينها 4 لجان للمغتربين، من أجل استقبال المواطنين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن الاهتمام بإعداد اللجنة لم يقتصر على الداخل، موضحًا أن الاهتمام باللجان من الخارج تضمن توفير شوادر ومظلات وكراسي لذوي الهمم.

وأضاف: «تأكدنا من استعداد كل المدارس والمقرات لاستقبال المواطنين في الفترة المقبلة، وتم رفع حالة الطوارئ في كل غرف العمليات ومركز السيطرة لإدارة العملية الانتخابية، ومن جانبنا فنحن مستعدون لإدارة العملية بأفضل شكل».

وتفتح اللجان الانتخابية في محافظات الجمهورية كافة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ 18 سنة ميلادية مقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات، مباشرة كل الحقوق السياسية، والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وإبداء الرأي في أي استفتاء.