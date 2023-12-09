العداءة الإثيوبية جيداي تفوز بجائزة الروح الرياضية العالمية

فازت العداءة الإثيوبية ليتيسينبيت جيداي بجائزة الروح الرياضية العالمية لألعاب القوى نظرا للروح الرياضية التي أظهرتها عقب سباق عشرة ألاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى.

وفازت جيداي بالميدالية الفضية خلف مواطنتها جوداف تسيجاي في أغسطس خلال بطولة العالم في بودابست، وبعد عبورها خط النهاية عادت لمعاونة الهولندية شيفان حسن التي سقطت قبل خط النهاية، أثناء تنافسها مع تسيجاي على الميدالية الذهبية.

وقال جيداي "حينما سقطت شيفان، تحطم قلبي، أعرف شعور الفشل، عندما يشعر الناس بالسعادة أكون سعيدة... أشعر بالحزن عندما يشعرون بالحزن... سعيدة بحصولي على جائزة اللعب النظيف لعام 2023".

وجرى اختيار جيداي للجائزة عبر عملية تصويت بين الجماهير، وهيئة محلفين مكونة من أعضاء لجنة اللعب النظيف بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، بجانب حصولها على ترشيح العديد من نجوم ألعاب القوى حول العالم.