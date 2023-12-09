• إسرائيل تستهدف المسجد العمري الكبير في غزة.. وحماس تصف الحادثة بأنها جريمة همجية

• إسرائيل استهدفت 104 مساجد و3 كنائس تاريخية



تدخل الحرب على قطاع غزة شهرها الثالث مع ارتفاع عدد الشهداء ليتجاوز 17 ألف شهيد، في حصيلة غير نهائية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ناتج عن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة.



وقالت حركة حماس، يوم الجمعة، إن إسرائيل قصفت المسجد العمري في غزة، والذي يرجع تاريخه للقرون الوسطى واصفة ذلك بأنه "جريمة همجية شنيعة".



وأضافت حماس في بيان أن إسرائيل استهدفت "معظم المعالم التاريخية في قطاع غزة، بما يشمل المساجد العريقة والكنائس التاريخية بلغت 104 مساجد و3 كنائس تاريخية مدمرة".



وتداول صفحات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمسجد يظهر حجم الدمار الواسع الذي ضرب حوائط وأساسات المسجد العتيق.





المسجد الأثري والأقدم في مدينة غزة .. المسجد العُمري والذي تعرض لقصف إسرائيلي . pic.twitter.com/xOx3JuYOUS — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) December 8, 2023



وتعرف صحفيو "رويترز" من غزة على المئذنة الموجودة في الصورة، وأكدوا أنها مئذنة المسجد العمري.

تأسس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وسُمي بالعمري تكريما له بعد فتحه بيت المقدس..



الاحتلال الإسرائيلي يدمر المسجد العمري الكبير في غزة، أحد أعرق وأقدم وأكبر المساجد التاريخية في فلسطين. pic.twitter.com/pGNnU2W0PT — رضوان الأخرس (@rdooan) December 8, 2023





كما نشرت صحيفة الشرق الأوسط صورا تظهر حجم الدمار بعد قصف المسجد، وإحداث أضرار جسيمة بالمسجد بسقوط الجدران والأسقف، وصدع كبير في الجزء السفلي من المئذنة الحجرية.





أعلنت حركة «حماس»، أن إسرائيل قصفت المسجد العمري، الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى في غزة، مما تسبَّب بدمار واسع النطاق للمبنى، ووصفت ذلك بأنه «جريمة همجية شنيعة».

تفاصيل أكثر، عبر: https://t.co/9PDxl15mEb#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى pic.twitter.com/cqzovfrqMp — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) December 9, 2023



ويعتبر المسجد العمري الكبير أحد أهم المساجد وأقدمها في فلسطين، وأول مساجد قطاع غزة وأكبرها وأعرقها، ويقع في حي الدرج، ويعود إلى أكثر من 3 آلاف سنة، وهو ملاصق لسوق القيسارية التاريخي، وضخم البناء والقيمة الأثرية وجميل الشكل والهندسة، كانت تقام فيه الصلوات ويدرس فيه المدرسون، وبجانبه مكتبة عامرة منذ القدم.