رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد هيئة موانئ غانا لبحث التعاون المشترك

استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد هيئة الموانئ والمرافئ الغانية برئاسة إسحاق أوسيه رئيس مجلس الإدارة والوفد المرافق له، بحضور عدد من قيادات المنطقة؛ لبحث فرص التعاون بين الجانبين في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية.

وأكد جمال الدين، حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال الموانئ والأنشطة المتصلة به، مضيفا أن التعاون مع هيئة موانئ غانا يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد بالقارة الإفريقية؛ لأهمية موانئ غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب إفريقيا.

وأشار جمال الدين، خلال عرض تقديمي لجهود المنطقة الاقتصادية في تطوير موانئها التابعة وحققته المنطقة من تقدم في مختلف الخدمات والأنشطة من خلال موانئها الستة الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط وخدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، إلى القفزة التي حققتها المنطقة الاقتصادية في أداء الموانئ وتسجيل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر عالما في موانئ الحاويات، وفقًا لتقرير البنك الدولي عام 2022.

وأوضح جمال الدين، أن المنطقة تولى اهتمامًا كبيرا بتطوير الأرصفة والساحات بالموانئ لتشمل أنشطة متنوعة، والتوسع في إقامة المناطق اللوجستية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد عالميا.

ومن جهته، أعرب رئيس هيئة موانئ غانا، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانئها ما يمثل إضافة لعبقرية الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس، مؤكدا فرصة التعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع الموانئ.

وأوضح أن موانئ ومرافئ غانا تشرف على 2 من أهم الموانئ في غانا وغرب إفريقيا بشكل عام وهما مينائى تيما وتاكورادي، ويعد ميناء تيما التجاري الواقع على شواطئ خليج غينيا في جنوب شرق غانا، أكبر ميناء بحري في غانا، فيما يخدم ميناء تاكورادي دولة غانا و3 دول أخرى غير ساحلية في غرب إفريقيا هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

ويشهد الميناء، حاليًا مشروعا ضخما بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بتكلفة 137 مليون دولار لإنشاء رصيف بطول 200 متر مخصص لنشاط صيانة السفن، موضحا أن التعاون مع مصر من خلال المنطقة الاقتصادية بما تمثله من بوابة لإفريقيا، يعد تعزيزًا لخطط التنمية في غانا والغرب الإفريقي ويمتد أثره إلى دول القارة بأكملها.

وأجرى وفد هيئة موانئ ومرافئ غانا جولة في مينائى شرق وغرب بورسعيد للتعرف على خبرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ خاصة في ظل مبدأ التكامل بين المنطقة والقطاع الخاص المحلي والدولي من خلال تواجد أكبر مشغلي الموانئ عالميا بالمنطقة الاقتصادية.

وأشاد بالجهود البارزة التي بذلتها المنطقة لتهيئة المناخ للاستثمار.