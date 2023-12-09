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دعوة عربية لتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في غزة

القاهرة - بترا
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 9:53 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 9:53 م

دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، إلى ضرورة العمل على تطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في قطاع غزة والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين.

وشدد المرصد في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق في العاشر من كانون الأول من كل عام، على أن ضمير الإنسانية قد قُتل، مع كل مشاهد القتل المروع التي نشاهدها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ولم تحرك ساكنا لدى المتحدثين عن حقوق الإنسان.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية على كافة المستويات حفاظا على كرامتهم الإنسانية يساهم في نشر المساواة والطمأنينة وخلق أجيال واعية قادرة على العطاء والارتقاء بدولها وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدول العربية تسعى وبشكل حثيث لوضع حقوق الإنسان ضمن الأولويات الوطنية، والعمل على صياغة سياسات واستراتيجيات تسهم في تعزيز منظوماتها الوطنية لحقوق الإنسان.

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