 شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي في جباليا وخان يونس - بوابة الشروق
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شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي في جباليا وخان يونس

وكالات
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 6:51 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 6:51 م

استشهد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية على خان يونس، وفقا لما ذكرته قناة الجزيرة.


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