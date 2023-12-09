شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي في جباليا وخان يونس

الأكثر قراءة
انتخابات الرئاسة.. الحبر الفسفوري إلزامي بعد التصويت و4 إجراءات حال رفض الناخب
الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي يوجه رسالة إلى كوادر حركة فتح والشعب الفلسطيني وأجهزة الأمن
طوني خليفة: الشعب اللبناني فاسد أكثر من حكامه.. نحن بيئة حاضنة لعدم الوطنية
طوني خليفة عن جهر بعض المشاهير بـ «المساكنة»: إذا بليتم فاستتروا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
استشهد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية على خان يونس، وفقا لما ذكرته قناة الجزيرة.