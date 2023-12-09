سول وواشنطن وطوكيو تؤكد مجددا على ضرورة التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي

أكد مستشارو الأمن القومي لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مجددا اليوم السبت، أن كوريا الشمالية ملتزمة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.



جاء هذا على لسان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشو تاي يونج، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأمريكي جيك سوليفان والياباني تاكيو اكيبا عقب محاداثاتهم في سول.



وقال تشو "أكدنا مجددا التزام كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بالتخلي عن أسلحتها النووية والامتناع عن التعاون العسكري، واتفقنا على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث لتأمين التنفيذ الصارم لذلك من جانب المجتمع الدولي".



وقال تشو أيضا، إن الدول الثلاث اتفقت على تنفيذ التعاون الأمني الثلاثي بدون تأخير، بما في ذلك المشاركة المباشرة لبيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية من خلال وضع خطط لعدة سنوات من أجل التدريبات العسكرية الثلاثية.