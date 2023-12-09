إسرائيل: قتل السنوار هو مفتاح تحقيق أهداف الحرب

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغفي، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه "متفائل حيال نتائج المعارك في غزة، وبعد ذلك في الجبهة الشمالية"، بحسب موقع "i24 news".

وأعرب "هنغفي"، في لقاء مع N12، عن "استعداد إسرائيل التحرك عسكريا ضد الحوثيين، إن لم تقم الولايات المتحدة ودول العالم بأي تحرك ضدهم".

واستطرد خلال حديثه عن هجمات الحوثيين، الذين هددوا اليوم بأنهم يستهدفون كل سفينة تبحر في البحر الأحمر تجاه إسرائيل: "نتنياهو أبلغ بايدن وشولتس، إن لم تقوموا بأي أمر ضد الحوثيين نحن سنتحرك".

وبخصوص الحرب في غزة، قال إن الأمريكيين لم يضعوا تاريخا محدد لإنهاء الحرب: "هم يفهمون أنهم بوضع لا يسمح لهم بإخبار الجيش الإسرائيلي عن الوقت المطلوب للتوصل إلى الأهداف"، متابعًا: "الوصول إلى الأهداف لا يمكن حسابه بالأسابيع والأشهر، الجيش الإسرائيلي سيصل إلى كل نقطة يريدها في غزة".

وأضاف: "إن قتلنا السنوار يمكن أن القيادة التي ستستبدله تفهم أنها بحاجة للخروج من غزة وهم يشعرون بالعار وإنقاذ نفسها". ورأى أن "قتل السنوار هو مفتاح تحقيق أهداف الحرب. القضاء على حماس والإفراج عن المختطفين".

وسُئل هنغفي، أنه في حال إمكانية التوصل إلى معلومات استخباراتية مفادها أن السنوار يتواجد بين مختطفين، وسيضطرون لاتخاذ قرار لمهاجمة المكان، قال: "إنه وضع يمكننا الوصول إليه وهي معضلة مفجعة- لكن هذا يقول إننا وصلنا إليه وهذا يقول إننا أنجزنا أمرا كبيرا- في نهاية الأمر ستكون هناك حاجة لاتخاذ قرار".

وعن الوضع في الشمال، قال: "لم يعد بإمكاننا أن نقبل أكثر وجود قوة الرضوان على الحدود، أعتقد أن الجمهور الإسرائيلي مختلف، فهم يفهمون أن الوضع في الشمال يحتاج إلى التغيير وسيتغير، إذا وافق حزب الله على تغييره دبلوماسيا، فهذا أمر جيد، وإذا لم يكن كذلك - فسيتعين علينا أن نتحرك. سيتعين علينا أن نضمن أن الوضع في الشمال مختلف".