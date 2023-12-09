لقاء سويدان تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية: شعب مصر عظيم وواع

حثت الفنانة لقاء سويدان، المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 والإدلاء بصوتهم، متوقعة أن تكون نسبة المشاركة كبيرة.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «هي وصبايا الخير»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد عبر فضائية «هي»، مساء السبت: «شعب مصر عظيم وواع، وأتوقع نسبة مشاركة وحضور كبيرة في الانتخابات».

ونوهت بأن «التوقيت الحالي صعب جدًا خاصة مع ما يحدث في المحيط الإقليمي»، معقبة: «النزول للانتخابات غير مقتصر على الإدلاء بالصوت، بل يبعث برسالة أكبر للعالم كله أننا نقف وراء القيادة السياسية في قراراتها والسيادة المصرية على أراضيها».

وتفتح اللجان الانتخابية في محافظات الجمهورية كافة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ 18 سنة ميلادية مقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات، مباشرة كل الحقوق السياسية، والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وإبداء الرأي في أي استفتاء.