 التعاون الإسلامي تستنكر إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي تستنكر إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في غزة

أ ش أ
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 11:45 ص | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 11:45 ص
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم السبت، عن استيائه واستنكاره لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن هذا الإخفاق، ينعكس سلبا على دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي - وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس" اليوم - من أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة، يعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأشاد بمواقف جميع الدول التي دعمت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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