دعا مارتين كايزر رئيس الفرع الألماني لمنظمة "جرينبيس" /السلام الأخضر/ ألمانيا إلى التعاون مع تحالف دول طموحة للعمل على التخلي عن الفحم والنفط والغاز.

وجاءت هذه الدعوة اليوم السبت خلال المرحلة الحرجة من مؤتمر المناخ العالمي (كوب 28) في مدينة دبي بالإمارات.

وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، قال كايزر إن " الأمر يتعلق حاليا بالسؤال الساخن حول ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار ملزم في نهاية المطاف بالتخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية".

وأضاف كايزر أن "الفيصل في ذلك هو ما إذا كانت ألمانيا التي رفضت مرتين الانضمام إلى ائتلاف الطموح العالي، ستقف فعلا إلى جانب تلك الدول التي يمثل التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية تهديدا وجوديا لها".

يذكر أن ما يعرف بائتلاف الطموح العالي هو عبارة عن تحالف يتكون من دول غربية ودول فقيرة تصف نفسها بأنها تعمل عمل المحرك في مؤتمرات المناخ. ولا تزال ألمانيا تشعر أنها تنتمي إلى هذا الائتلاف حتى رغم أنها لم تشارك في التوقيع على بعض الإعلانات لهذه المجموعة قبل مؤتمر دبي.

وتابع كايزر أن المنظمة تنتظر من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن تتفاوض بشكل صارم حتى نهاية المؤتمر ولا تستسلم أمام الدول النفطية المعرقلة (للتخلي عن الوقود الأحفوري) أو الصين أيضا.

ويشهد مؤتمر دبي الجدل الأكثر سخونة حول التخلي عن الفحم والنفط والغاز.

كان ائتلاف الطموح العالي يعطي زخما حاسما لمؤتمرات المناخ في نهايتها في الفترة الماضية.