جوارديولا:سنواجه تحديا صعبا للعودة للانتصارات

يعتقد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يواجه تحديا للعودة لطريق الانتصارات، عندما يلتقي لوتون تاون غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي، حامل اللقب، فشل في تحقيق أي انتصار في أربع مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 2017، وذلك بعد ثلاث تعادلات متتالية أمام تشيلسي، وليفربول، وتوتنهام وخسارة أمام أستون فيلا يوم الأربعاء الماضي.

ويتوقع أن ينسى الفريق هذا عندما يحل ضيفا على لوتون تاون، الذي قدم في المباريات الأخيرة عروضا قتالية، ويتوقع جوارديولا نفس الأمر في المباراة التي تجمعهما.

وقال مدرب مانشستر سيتي :" يقومون بعمل جيد بطريقة اللعب التي يعتمدون عليها. أندية كبيرة مثل ليفربول وأرسنال عانت لكي تفوز على لوتون، لن يكون الامر مختلفا بالنسبة لنا".

وأضاف :"ولكن في نفس الوقت، نحن جاهزون للتحدي. سنواصل العمل، هذا ما يجب علينا فعله".

وأردف :"سنذهب إلى لوتون، سنتأقلم على الملعب، والفريق، وطريقة لعبهم. قاموا بأشياء جيدة للغاية ولكننا سنحاول فرض سيطرتنا وكسر ديناميكيتهم".

وأثار أداء مانشستر سيي السيئ في الآونة الأخيرة التعجب، حيث تساءل بعض المراقبين عن مدى تعطش الفريق لتحقيق الانتصارات ، أو ما إذا كانوا يشعرون بالرضا عن أنفسهم بعد النجاحات الأخيرة.

وحتى الآن، فإن هذه لأمور لا تقلق جوارديولا، الذي قاد الفريق للتتويج بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ،بالإضافة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني :"عندما تفوز بالعديد من المباريات تصبح أفضل فريق في العالم، وعندما لا تفوز تصبح هناك كارثة. نعلم هذا. هذا أمرمبالغ فيه بعض الشيء إلى حد ما ".

وأضاف :" الشيء المهم هو مواجهة الواقع. نحن لم نعتاد على لعب أربع مباريات بدون تحقيق انتصار، ولكننا لعبنا أمام فرق كبيرة. دائما ما تكون مواجهاتهم صعبة".

وأردف :"هذه ليست المرة الأولى التي نتواجد فيها في هذا الوضع. على مدار ثمانية أعوام مررنا دائما بفترات لم نحقق فيها النتائج المرجوة".

وأكد :"يجب علينا أن ننهي هذا في أسرع وقت ممكن ولكن هذا يحدث، لذلك نواجهه ونتحداه هذا هو الوضع، دعونا نفعل هذا، دعونا نذهب لتحقيق الانتصارات".