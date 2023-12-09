فريق المعارض الروسي نافالني يعلن استمرار عدم التمكن من التواصل معه

أعرب مساعدو السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني عن مزيد من المخاوف بشأن صحة منتقد الكرملين /47 عاما/.

ولم يتمكن فريق نافالني من التواصل معه لمدة خمسة أيام في معسكر السجن الروسي الذي يحتجز به. ودق فريق نافالني ناقوس الخطر بشأن صحته وبقائه على قيد الحياة أمس الجمعة بعد عدم ظهور الناشط المعارض عبر الفيديو كالمعتاد خلال جلسات المحاكمة.

وقالت كيرا يارمش المتحدثة باسم نافالني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن. ويحاول محامو نافالني الاتصال به منذ خمسة أيام لكن السلطات الروسية رفضت تواصلهم معه.

وذكر فريق نافالني أن مسؤولي السجن الروسي ألقوا باللائمة في غياب رابط الفيديو على انقطاع التيار الكهربي. وقالت يارمش في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها قلقة بشأن صحته نظرا لمرضه في زنزانته الأسبوع الماضي.

وأفاد مساعدو نافالني بأنه لم يتم توصيل خطابات إليه أو منه منذ أسبوع.

وصدر حكم ضد نافالني بالسجن 19 عاما على خلفية اتهامات ملفقة، حسبما ينظر إليها دوليا، كما يعتبر على نطاق واسع أنه سجين سياسي.