سيدة أوكرانيا الأولى تحذر من «خطر مميت» حال توقف دعم الغرب لكييف

قالت سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكا، إن بلادها سوف تواجه "خطرا مميتا" حال تراجع الغرب عن تقديم الدعم المالي لبلادها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت زيلينسكا، أن الشعب في بلادها سوف يُترك للموت حال سأم العالم تقديم المساعدات، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في وقت تضغط فيه بريطانيا على الجمهوريين بأمريكا للموافقة على إرسال مساعدات لكييف.

وخلال زيارة دبلوماسية للولايات المتحدة، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الجمهوريين هناك من أن التوقف عن تقديم دعم مالي جديد سوف يكون "هدية عيد الميلاد" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وعرف الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الجاري مشروع قانون رئيسي كان من شأنه أن يوفر مزيدا من التمويل بالمليارات للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ويتصاعد قلق الحلفاء في الغرب إزاء الدعم بالغ الأهمية لأوكرانيا، وسط إمكانية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي معرض حديث لبرنامج صنداي السياسي على شبكة "بي.بي.سي"، وقالت زيلينسكا: "نحن نحتاج حقا للمساعدة، وبكلمات بسيطة لا يمكننا أن نسأم من هذا الوضع، لأنه إذا سأمنا سنموت".

وأضافت، "ببساطة، إذا سأم العالم، فسوف يتركنا نموت".