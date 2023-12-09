تعليم الشرقية: منح طلاب مدارس مقار لجان الانتخابات الرئاسية إجازة 3 أيام

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية على مستوى محافظة الشرقية، مؤكدا اجتماعه مع وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، ومديري عموم الإدارات التعليمية؛ لتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم المقررة خلال الانتخابات الرئاسية.



واطمأن وكيل تعليم بالشرقية، على جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية لاستقبال الناخبين، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأشار وكيل تعليم الشرقية، إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، مؤكدا أنه تم منح إجازة للطلاب بمدارس المقار الانتخابية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري؛ لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مناسب، كما تم التأكد من جاهزية اللجان بأدوات تعقيم وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية؛ للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.



كما تم خصيص 980 مركزا انتخابيا في محافظة الشرقية خلال الانتخابات الرئاسية، تستوعب 1016 لجنة انتخابات فرعية، أمام الناخبين ممن لهم الحق في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية في محافظة الشرقية، وعددهم 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة.