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حرصت جماهير نادي اتحاد جدة السعودي، على مؤازرة لاعبي الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة السعودية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام خلال الفترة بين 12 و 22 ديسمبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة على منصة «إكس»، لقطات من حضور الجماهير لمران الفريق مساء اليوم السبت، معلقا عليها: «من مؤازرة المدرج الأول لممثل الوطن في كأس العالم للأندية 2023».

وسيواجه فريق اتحاد جدة في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية نظيره أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء القادم، فيما سيلتقي الأهلي مع الفريق الفائز من هذه المباراة في الدور الثاني من البطولة.