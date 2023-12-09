كوفاتش مستمر في تدريب فولفسبورج رغم تراجع النتائج

أكد مارسيل شافير المدير الرياضي لنادي فولفسبورج أن المدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش لا يواجه شبح الإقالة من تدريب الفريق رغم تراجع النتائج مؤخرا وخسارة الفريق على ملعبه أمام فرايبورج بهدف دون رد اليوم السبت في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأوضح شافير أن وجهة نظر قادة النادي في كوفاتش لم تتغير، مضيفا "نمر بمرحلة صعبة للغاية، لا أريد تجميل الأمور، لكن لدي شعور بأننا سنتجاوز ذلك سويا".

وفاز فولفسبورج بطل البوندسليجا عام 2009، مرة واحدة فقط في أخر ثماني مباريات في البوندسليجا ويبتعد بفارق سبع نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، كما خرج الفريق من كأس ألمانيا قبل أيام.

من جانبه أكد كوفاتش أيضا أن النزعة القتالية لديه لم تتغير، موضحا "هؤلاء الذين يعرفونني، يدركون مدى قرب مثل هذه الأمور مني، لكن أولئك الذين يعرفونني أيضا، يدركون أن لقب عائلتي يعني الحداد، يمكنني العمل، وهذا ما سنفعله".

وأضاف "سوء الحظ يلازمنا في الوقت الراهن، لكن علينا أن ننظر إلى المستقبل، الفريق بذل قصارى جهده اليوم".