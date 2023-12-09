 لميس الحديدي تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 - بوابة الشروق
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لميس الحديدي تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 10:18 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 10:18 م

دعت الإعلامية لميس الحديدي، المصريين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي يبدأ فيها التصويت في الداخل غداً الأحد، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد شعاراً لتحقيق الهدف وهو حيوية الحياة السياسية.

وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "في حالة العزوف عن المشاركة هي رسالة سلبية لأي نظام سياسي بما يعني أن رأي الناس غير مؤثر".

ودعت، المصريين، للمشاركة في العملية الانتخابية وليس لدعم مرشح بعينه، قائلة: "أدعو للمشاركة وليس لدعم مرشح بعينه أياً كان المرشح اللي هتدوه صوتكم، لكن صوتك كناخب ليس لدعم مرشح بعينه، ولكن لإلزام المرشح بطلبات المصريين".

وشددت على "أن طلبات المصريين ببساطة هي سياسات اقتصادية أفضل تعطي نتائج على الأرض أفضل، وتحسن من أحوال الناس، بالإضافة إلى مزيد من الحريات وحرية عمل الأحزاب وتمهيد الطريق لانتخابات 2030 وتداول سلمي للسلطة بعد ست سنوات".

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