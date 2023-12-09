القسام توقع قوتين للاحتلال الإسرائيلي بكمينين

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قالت حركة حماس الفلسطينية إن ما تتصوره إسرائيل بشأن إمكانية تحرير أسراها عبر ما وصفتها بمغامرات غير محسوبة يؤكد مجددا عدم اكتراثها لحياتهم.

يأتي ذلك بعد يوم من فشل عملية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة؛ لاستعادة أحد الجنود الأسرى لدى كتائب القسام، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن العملية انتهت بمقتل الجندي الأسير ومصرع وجرح عدد من أفراد القوة الإسرائيلية.

ونقلت "الجزيرة" عن مصدر قيادي في كتائب القسام وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في مدينة غزة.

وقال المصدر إن مقاتلي القسام تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان.