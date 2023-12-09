إمبراطورة اليابان توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها الـ60

أعربت إمبراطورة اليابان ماساكو، بمناسبة عيد ميلادها الستين، عن رغبة متجددة في المضي قدما إلى المستقبل، حيث شكرت أولئك الذين دعموها خلال العقود الستة الماضية حتى الآن.

وقالت الإمبراطورة في بيان صدر عن وكالة البلاط الإمبراطوري: «أشعر بامتنان عميق لكل شخص قام برعايتي، بدءا من والدي، اللذين ربياني بحب».

وأضافت أنها تشعر بـ«عدم تصديق وصولها إلى الستين من عمرها أو اليوبيل الماسي»، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتذكرت الإمبراطورة ماساكو، الأحداث التي مرت منذ دخولها العائلة الإمبراطورية عام 1993 بزواجها حينئذ من ولي العهد الأمير ناروهيتو، وهو إمبراطور اليابان حاليا، قائلة إن زلزال هانشين الكبير عام 1995 والزلزال الكبير في شرق اليابان وموجات المد العاتية تسونامي عام 2011 كانت حقائق تعين تقبلها بصدمة وحزن عميقين.