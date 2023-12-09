أشاد الألماني يوجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بـ محمد صلاح، نجم الريدز، بعد تسجيله هدفا في شباك كريستال بالاس، ووصوله للهجف رقم 200 في مسيرته مع الريدز في جميع المسابقات.

قاد محمد صلاح ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس ثنائية سجل منها هدفا وصنع الآخر، ليحقق الدولي المصري رقما تاريخيا بالوصول لـ 200 هدف في مسيرته مع الريدز.

تحدث كلوب عن الهدف رقم 200 الذي سجله صلاح، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، قائلًا:" إنه مثير للإعجاب، لقد حملنا هذا القميص معنا منذ أسبوعين، والآن يمكننا أخيرا أن نعطيه إياه".

أضاف كلوب:" لقد كانت أفضل لحظة تقريبا لتسجيل الهدف، لأكون صادقًا بنسبة 100%، رقم لا يصدق للاعب مميز للغاية وفائق التميز".

تابع كلوب:" لا أعرف كم مرة أنقذنا صلاح بهدف سجله في اللحظة المناسبة".

أشار الألماني:" لقد كان استقبالا صاخبا جدا في غرفة الملابس..عندما أعطيت صلاح القميص الذي يحمل الرقم 200 مدونة على ظهره، اللاعبون كانوا يطلبون ألقاء كلمة، لكنه عليهم أن يسألوه إذا كانت لديه خطاب يلقيه، لأنني كان علي الذهاب للمؤتمر الصحفي بعد المباراة".

أتم كلوب:" لقد كان الأمر مميزا حقًا وأنا سعيد من أجله، لأنه بعد أن تخلص من هذا العبء على كتفه، لأنه عندما يكون لديك 199 فالأمر مختلفا عن 198، لذا يمكننا الآن الانتقال لـ المائة التالية".