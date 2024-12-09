تحدث فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، عن الوضع الحالي للفريق، مؤكدًا أن الجميع يشعر بالاستياء بسبب هذه الفترة الصعبة للفريق في دوري أبطال أوروبا، والتي تجبره على ضرورة الفوز في مباراته القادمة ضد أتالانتا لضمان التأهل.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، قال فالفيردي: «نشعر بالاستياء، لأننا غير معتادين على المرور بفترات كهذه. نحن معتادون على التواجد في القمة وخوض مثل هذه المباريات بهدوء أكبر. لكن هذه جزء من اللعبة، ويجب أن نُظهر قدراتنا وننهي العام بشكل هادئ ونحتفل بالمزيد من الألقاب».

وأضاف: «نحن نواجه وضعًا لا يليق بفريق بحجم ريال مدريد. الطريقة الوحيدة لتغيير هذا هو بذل أقصى جهد ممكن وتطبيق ما نتدرب عليه يوميًا، مع التركيز على القوة الدفاعية والجودة الهجومية، والمساهمة في الدفاع والهجوم من خط الوسط».

وتحدث فالفيردي عن أسلوب أتالانتا، الذي يعتمد على الرقابة الفردية، قائلًا: «هذه الطريقة قد تمنحنا الأفضلية، رغم أنها قد تجعل المباراة صعبة. أتالانتا يضغط بقوة ويسبب صعوبة في استلام الكرة، لكننا نمتلك لاعبين يتميزون بالسرعة والمهارة، وهذا ما يجعلنا مستعدين للتعامل مع أسلوبهم».

وفيما يخص عودة فينيسيوس جونيور بعد فترة من الإصابة، قال فالفيردي: «استعادة اللاعبين من الإصابة دائمًا ما تفرحنا. نحن سعداء بعودة فينيسيوس ومساهماته المعروفة للجميع، وأنا شخصيًا سعيد باللعب بجواره».