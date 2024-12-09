 التعليم تشدد على تصحيح التقييمات الأسبوعية والاهتمام بكشكول الطالب - بوابة الشروق
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التعليم تشدد على تصحيح التقييمات الأسبوعية والاهتمام بكشكول الطالب

نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 12:49 م | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 12:49 م

أصدر عدد من مديريات التربية والتعليم تعليمات للمدارس، في ضوء تعزيز الانضباط بالمدارس على كل المستويات.

وأكدت المديريات، على تصحيح التقييمات الأسبوعية لطلاب سنوات النقل مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير الوزارية لعقدها، وتفعيل الأنشطة كوسيلة لجذب الطلاب ومنع الغياب، مع التأكيد على متابعة الحضور بعد انتهاء امتحانات الشهر، لضمان عدم نقص الدرجات أو التخلف عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشارت المديريات إلى ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم، الاهتمام بكشكول الطالب، ومتابعة تصحيح الواجبات المنزلية، تفعيل جروب أولياء الأمور، ومتابعة الحضور من خلال لجنة خاصة لمراجعة الالتزام، تفعيل الإشراف المدرسي بصرامة لتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وأكدت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتخلص من الرواكد الخشبية، مع سرعة الانتهاء من صرف مرتبات معلمي الحصة لشهر نوفمبر.

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