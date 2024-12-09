بوتين: هناك دول تطور أنشطة عسكرية بيولوجية وعلينا مواجهة التهديدات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن «هناك دولًا تطور أنشطة عسكرية بيولوجية»، مشددًا على أهمية «فهم ما يجري ومواجهة التهديدات».

وشدد بوتين في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»، على ضرورة «ضمان الريادة التكنولوجية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضمن القطاع العسكري في ظل الوضع الدولي الحالي الصعب».

وأشار إلى أن «التفاعل داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي مبني على روح التعاون والنفع المتبادل».

وتابع: «روسيا تنتظر قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو في 9 مايو 2025 وتدعو الفِرق العسكرية لهذه الدول إلى المشاركة في العرض».

وأوضح أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحتاج إلى تطوير التفاعل متعدد الأطراف بين شركات وصناعات قطاع الدفاع بأكملها.