النائب أحمد عاشور: مباحثات الرئيس السيسي مع قادة أوروبا تعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية

أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، بجولة الرئيس الأوروبية، مؤكداً أنها تمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح أن هذه الجولة تؤكد رؤية القيادة السياسية لتعميق التعاون مع دول أوروبا، التي تعد شريكاً أساسياً لمصر على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف عاشور، فى بيان له، أن المباحثات التي يجريها الرئيس مع القادة الأوروبيين تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية، والصناعة، كما تسعى هذه الجولة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الكبرى التي يوفرها الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي جعلت مناخ الاستثمار في مصر أكثر جذباً واستقراراً.

وأوضح أن الجولة تحمل أبعاداً سياسية هامة، حيث تركز على تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتغير المناخي.

وأكد أن مصر تعتبر شريكاً رئيسياً لأوروبا في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة في ظل دورها المحوري في قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكر أن هذه الجولة تمثل فرصة مهمة لمصر لعرض رؤيتها تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مثل تطورات القضية الفلسطينية، والأزمة السودانية، وسبل تعزيز الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن القيادة المصرية تمتلك رؤية متوازنة تسعى إلى تحقيق السلام والتنمية للجميع.

وشدد النائب على أن الجولة الأوروبية للرئيس تعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق انفتاح دولي واسع، وبناء شراكات قوية تسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة ودعم المصالح الوطنية، وأن هذه الجهود ستثمر عن نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز دور مصر كدولة محورية على الساحة العالمية.