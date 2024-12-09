مصرف سوريا المركزي يؤكد أن ودائع المواطنين في البنوك آمنة

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قال مصرف سوريا المركزي إنه «مستمر في عمله، وسيستمر في متابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة، وفق الأنظمة النافذة».

وأكد في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، استمرار عمل تلك المؤسسات من خلال تقديم خدماتها للمتعاملين بالشكل المناسب.

وأضاف: «نؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى».

وأشار إلى أن «العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول».

وذكر أنه وجّه شركات الصرافة والحوالات الداخلية كافة بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية، وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع.

واختتم بيانه بالقول: «نؤكد أن جميع المعلومات والقرارات التي تخص عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تصدر عن مصرف سورية المركزي، وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف (أو صفحته الرسمية على فيسبوك) حصراً».