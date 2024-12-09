أعلن أحمد شاهين، لاعب نادي المنصورة، اعتزال كرة القدم، بعد واقعة الاعتداء على مدربه خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة دوري المحترفين.

وكتب أحمد شاهين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أولا أنا بعتذر لجماهير نادي المنصورة وبعتذر لمجلس إدارة نادي المنصورة وأتمنى التوفيق للكيان الكبير.. سأبقي محبًا ومشجعًا لبلدي وقررت عدم لعب كورة القدم نهائيًا، ولو أنا تصرفت بشكل خاطئ فهذا خارج عن إرادتي واتمنى اي حد يحط نفسه مكاني".

واعتدى أحمد شاهين على مدربه علاء نوح في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

وكان المقاولون العرب قد حسم مباراته أمام المنصورة بثلاثية دون رد، أحرز أهداف المقاولون محمد بلح ومحمد عنتر وعبدالرحمن سمانة .

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 26 معززا صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين في إطار مشواره نحو العودة للدوري الممتاز .