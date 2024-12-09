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ارتفاع معدل التضخم في لاتفيا إلى أعلى مستوياته منذ 14 شهرا

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 5:15 م | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 5:15 م

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في لاتفيا خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء اللاتفي اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في لاتفيا خلال نوفمبر بنسبة 2ر2% سنويا مقابل 2% خلال أكتوبر.

في الوقت نفسه وصل معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2023، عندما كان 3ر3% سنويا.

وزادت أسعار الغذاء في لاتفيا خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر4% سنويا، وأسعار المنتجات الثقافية وخدمات الترفيه بنسبة 9ر5%، في حين تراجعت أسعار النقل بنسبة 6ر3%.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2ر0% وهي نفس نسبة الزيادة الشهرية خلال أكتوبر.

 


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