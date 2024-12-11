قال النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، إن تقدَّم بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت والمكالمات الهاتفية بالرغم من سوء الخدمات وفق تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، إنه لا توجد أسباب لزيادة أسعار خدمات الإنترنت، موضحًا أن المواطن غير قادر على تحمل قيمة الزيادة.

وتابع: «لا أملك غير إني أخاطب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيتم فتح الملف في أسرع وقت وبحث سبل تعزيز الخدمة للمواطنين».

ورأى رمزي، أن خدمة الإنترنت المنزلي أصبحت سيئة للغاية مما يجعل العديد من الأسر يستخدمون باقاتهم الخاصة داخل منازلهم رغم اشتراكهم في خدمة الإنترنت عبر التليفون الأرضي.

وتساءل: «لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟ ولماذا ازدادت الخدمات في التردي حتى بعد رفع أسعارها؟ ولماذا تنقطع الاتصالات عبر التليفون المحمول بعد دقائق من بدء المحادثة؟».