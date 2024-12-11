رئيس الحكومة العراقية يدعو دول المنطقة والعالم إلى التحلي بالمسئولية في الحفاظ على أمن سوريا

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، دول المنطقة والعالم إلى التحلي بالمسؤولية في الحفاظ على أمن سوريا وسيادتها وسلامة شعبها.

وقال السوداني في كلمة متلفزة للشعب العراقي في الذكرى السابعة للنصر على تتظيم داعش "يجب ترك الخيار للشعب السوري واحترام إرادته، بجانب المسؤولية الدولية في حفظ وحدة الأراضي السورية، وحماية التنوع والتعدد الإثني والديني للسوريين".

وأضاف "انتصارنا على الإرهاب يفرض على دول المنطقة والعالم التبصّر في نتائج تجاهل حراك التطرّف والإرهاب أينما ظهر".

وتابع بالقول إن "انتصار العراقيين على داعش تأكيد لأهمية وحدة صفوف شعبنا، ومدن العراق صارت ورشةً للإعمار والتقدم".

وذكر القائد العام للقوات المسلحة " يجب الحذر من خطر الدعوات المشبوهة، والادعاءات التي تنطوي على أمراض فكرية ونحذر من مغبة تغذية الصراعات التي تنتجُ المزيد من الخراب، وبؤر التطرّف وأسباب".

كما دعا إلى مواصلة التصدي للأفكار الدخيلة، وكل ما يهدم قيمنا الاجتماعيةَ والثقافية، المستندة إلى عقيدتنا الإسلامية والإنسانية المتسامحة ومعالجة كل الثغرات التي مكّنت الإرهاب من التسلل، وفتحت له نافذة الإيهامِ والكذب وتجنيد المجرمين".