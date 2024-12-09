أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بـ محمد صلاح مؤكدا أنه يحجز مكانه في الجناح الأيمن في تشكيل الريدز بما يقدمه من مستويات جيدة، مشيرا إلى أن المنافسة بين الثاني دياز وجاكبو صحية للغاية.

قال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة جيرونا بدوري أبطال أوروبا:" المنافسة بين دياز وجاكبو في هجوم ليفربول صحية، جميعنا مشجعين، ودياز يلعب في مركز المهاجم أيضا هذا الموسم".

أضاف سلوت:" في الأسابيع الخمسة أو الستة الماضية كان لدينا 4 لاعبين في 3 مراكز، لذا قمنا بالتدوير بين اللاعبين في مركز الجناح الأيسر والوسط".

تابع الهولندي:" صلاح يحجز مكانه دائما في مركز الجناح الأيمن، دياز وجاكبو.. كلاهما بدأ في الكثير من المباريات لكن اللاعبين الآخرين قدما أداء جيدا أيضا".

أشار:" أنا سعيد للغاية بما يقدمه لويس دياز، لديه معدل عمل ممتاز.ويمثل تهديدا كبيرا على المرمى ويمتلك مهارات رائعة، وقادر على تسجيل الأهداف، إنه لاعب مميز بالنسبة لنا".

وواصل سلوت:" أليسون لائق للمشاركة أمام جيرونا، وعودته مجددا جيدة، وكيليهير بديله أبلى بشكل جيد الفترة الماضية، لذا يمكننا القول إن لدينا حارسين رائعين".

أتم الهولندي تصريحاته:" جيرونا كان قريبا جدا في الموسم الماضي من أن يصبح مثل ليستر سيتي عندما فاز بلقب الدوري الإنجليزي، أن يتنافس هذا الفريق على لقب الدوري الإسباني بهذه الميزانية فما فعلوه مميزا حقا".

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على جيرونا، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.