قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نعمل على خلق مساحات مالية كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وأضاف الوزير، أننا شهدنا خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، زيادة في الإنفاق العام على الصحة بنسبة 26% والتعليم بنسبة 25%، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة أكبر في مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

وأكد الوزير، أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، إعلان استراتيجية تستهدف تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، ووثيقة السياسات الضريبية، موضحًا أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل وجذب عدد جديد من المستثمرين المحليين؛ لتقليل الاقتراض الخارجي وخفض التكلفة، وندرس لأول مرة، إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية.