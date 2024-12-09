مصرع شاب وإصابة شقيقه وصديقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الهرم

لقى شاب مصرعه بينما أصيب شقيقه وصديقه، إثر مشاجرة نشبت بينهم وبين 4 أشخاص بأحد شوارع منطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ووجود متوفي ومصابين بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "محمود" 22 سنة، منجد، وشقيقه "علي" 17 سنة، وصديقهما "فهد" 17 سنة، وطرف ثان "عبدالله" 25 سنة، عاطل، وشقيقه "عبدالرحمن" 20 سنة، و"يوسف" 15 سنة، و"صلاح" 23 سنة، بسبب اصطدام دراجة نارية كان يقودها المنجد مع شقيقه وصديقه بأحد الطرف الثاني.

وتسببت المشاجرة في وفاة المنجد وإصابة شقيقه وصديقه، وتمكن الأمن من القبض على المتهمين الأربعة وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات