صديق إيجولا ينضم لمعسكر بيراميدز في تونس استعدادا للترجي

انضم النيجيري صديق إيجولا لمعسكر فريق نادي بيراميدز المقام بالعاصمة التونسية قبل مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الرغم من عدم قيد اللاعب النيجيري في القائمة الأفريقية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قرر استدعاء اللاعب ليؤدي التدريبات الجماعية مع الفريق في تونس للحفاظ على لياقته البدنية وجاهزيته لمباريات المرحلة المقبلة في الدوري وكأس الرابطة، ولقاءات دوري الأبطال المتبقية في دور المجموعات.