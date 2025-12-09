ميرتس: هناك فرصة تاريخية لتقارب أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن هناك "فرصة تاريخية" لتقارب أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب لقائه مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في برلين، قال تعليقا على عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، إن الطريق نحو أوروبا بات مفتوحاً، وأكد أن ألمانيا ستواصل دعم عملية السلام.

وقال ميرتس: "لقد تابعنا التغيرات في المنطقة بأكبر قدر من الاهتمام".

وأضاف أن أرمينيا تريد الاقتراب أكثر من الاتحاد الأوروبي، لكن لفت إلى أن عضوية التكتل تتطلب اسيتفاء العديد من الشروط، إذ لا بد من تنفيذ إصلاحات.

وأشار إلى أن أرمينيا هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ترغب في أن تسلك طريق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إن ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون خطوة بخطوة.

ومن جانبه، تحدث باشينيان عن شراكة استراتيجية مع ألمانيا، وصرح بأن بلاده مهتمة بتعميق التعاون الاقتصادي.

وتعليقا على الانتخابات البرلمانية في أرمينيا العام المقبل، قال ميرتس إن روسيا تحاول زعزعة استقرار الجمهورية السوفيتية السابقة من خلال نشر المعلومات المضللة.

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان المجاورة والمدعومة من تركيا، دار بينهما صراع استمر لعقود حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

وفي خريف عام 2023، تمكنت باكو من استعادة الإقليم بعد حصار طويل ومعارك قصيرة وعنيفة.

واضطر الجزء الأكبر من سكان المنطقة — أكثر من 100 ألف شخص من العرق الأرمني — إلى الفرار.

وفي أغسطس 2025، وقّع البلدان إعلانا مشتركا بشأن معاهدة سلام.