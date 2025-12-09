ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم

أبدى الفنان الأمريكي ليوناردو دي كابريو، انزعاجه من سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما في هوليوود، وذلك خلال حواره مع مجلة "التايم" التي اختارته "فنان العام".

وفي اللقاء وصف "دي كابريو" تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنها "غير موثوق فيها"، قائلا: "للأسف أتحسر على حقيقة أن كثيرا من الموهوبين والأكفاء والخبراء قد يفقدون وظائفهم بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تفتقد للمشاعر والأحاسيس البشرية والإنسانية، ولذلك لا يمكن الوثوق بها أبدا".

وأضاف في اللقاء: "قد يكون لهذه التقنيات دور في تعزيز ومساعدة صغار السينمائيين الصاعدين لصنع أعمال فنية لم نرها من قبل، ولكن على الجانب الآخر، أعتقد أن أي شيء يمكن الوثوق به في مجال الفن، ويعتبر فنا أصيلا، لابد أن يخرج من البشر".

وتابع: "كثيرا ما نسمع أغنيات مصنوعة بهذه التقنيات، وفي الحقيقة تكون جيدة ومبهرة في لحظتها ولا يمكن إنكار ذلك، لكن بعد ذلك تتلاشى في أثير نفايات الإنترنت، الأعمال التي تخرج باستخدام هذه التقنيات لا يوجد لها أي رابط بالواقع، ولا توجد فيها أي إنسانية، على الرغم من روعتها".

وعلى صعيد آخر، تصدر فيلم "Battle after Another" (معركة تلو الأخرى) بطولة ليوناردو دي كابريو، ترشيحات جوائز الجولدن غلوب المقرر انعقادها في يناير المقبل، وذلك بـ 9 ترشيحات رسمية، منها: "ترشح دي كابريو لجائزة أفضل ممثل رئيسي - ترشح الفيلم لجائزة أفضل فيلم - ترشح بول توماس أندرسون لجائزة أفضل مخرج - ترشح تشايس إنفينيتي لجائزة أفضل ممثلة رئيسية - ترشح بينوكيو ديل تورو وشون بين وتيانا تيلور لجائزة أفضل ممثلين مساعدين - ترشح الفيلم لجائزة أفضل سيناريو".

وتأتي هذه الترشيحات لتعكس إنصافا للفيلم، الذي خيب الآمال جزئيا على مستوى شباك التذاكر العالمي، فقد حقق حتى الآن 200 مليون دولار، رغم أن تكلفة إنتاجه بلغت 130 مليون دولار.

وتدور أحداث فيلم "معركة تلو الأخرى" حول ثوري سابق يُجبر على العودة إلى نمط حياته القتالية القديمة عندما يصبح هو وابنته مطاردين من قبل ضابط عسكري فاسد.