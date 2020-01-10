 أمريكا تفرض عقوبات على الصناعات الإيرانية - بوابة الشروق
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أمريكا تفرض عقوبات على الصناعات الإيرانية

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 7:24 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 7:24 م

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات إضافية على الصناعات الإيرانية ، وتشمل تلك العقوبات مصنعي الحديد والصلب ، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخى الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

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