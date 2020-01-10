أمريكا تفرض عقوبات على الصناعات الإيرانية

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات إضافية على الصناعات الإيرانية ، وتشمل تلك العقوبات مصنعي الحديد والصلب ، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخى الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.