تركيا تعلن الاتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب السورية

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الجمعة الاتفاق مع روسيا على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من منتصف ليل 12يناير الجاري، وفق التوقيت المحلي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أوردته وكالة الأناضول إن "وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار، في محافظة إدلب السورية.

في مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.