 تركيا تعلن الاتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب السورية - بوابة الشروق
الجمعة 10 يناير 2020 11:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

تركيا تعلن الاتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب السورية

تركيا
تركيا
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 11:30 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 11:30 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الجمعة الاتفاق مع روسيا على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من منتصف ليل 12يناير الجاري، وفق التوقيت المحلي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أوردته وكالة الأناضول إن "وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار، في محافظة إدلب السورية.

في مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك