20 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الحدود

استقر حسام حسن، المدير الفني لسموحة، على اختيار 20 لاعبًا؛ للانتظام في معسكر مغلق في إطار استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود والمقرر إقامته في الثانية والنصف عصر الأحد المقبل على ملعب المكس، ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمي : الهانى سليمان، حسين تيمور.

خط الدفاع : كريم يحيى، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح، محمود معاذ، فوزى الحناوى، أحمد جمال، محمد الترهونى.

خط الوسط : محمد نادى، خالد محمد، أحمد سلامه، أحمد حمص، يوسف ديوب، محمود حليمو، اسلام جمال، ناصر ماهر

خط الهجوم : حسام حسن، رونالد وانجا، أحمد حسن مكى.