بايدن يحظى بتأييد عمدة لوس أنجليس

د ب أ

أعرب عمدة لوس أنجليس إريك جارسيتي يوم الخميس عن تأييده لجو بايدن، ما يمنح المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة مؤيدًا مؤثرًا في أكبر ولاية في البلاد.

وقال جارسيتي في بيان أصدرته حملة بايدن"نحن بحاجة إلى جو بايدن للم شمل أمتنا والعالم سويًا خلال هذه الأوقات الأكثر انقسامًا وخطورة، أعلم ذلك منذ اليوم الأول، سوف يعافي أمتنا، ويصلح علاقاتنا مع الخارج وينجز الأمور- وسيكون شريكًا حقيقيًا في حل أزمة التشرد الوطنية".

وأوردت وكالة انباء بلومبرج الأمريكية أن جارسيتي سوف يعمل أيضًا كرئيس وطني مشارك لحملة بايدن.