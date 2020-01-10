التعليم تصدر قرارًا بشأن قواعد التعيين والندب والنقل

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أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين خطابا إلى المديريات التعليمية، ينص على تشكيل لجنة لإعادة النظر فى كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد التعيين والندب والنقل والإعارة للسادة أعضاء هيئة التعليم بوظائف الإدارة التعليمية واقتراح التعديلات اللازمة.

وأضاف الخطاب، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أصدر القرار الوزراي رقم 4 بتاريخ 8 يناير لعام 2020 والذي ينص فى مادته الأولى على سحب القرارين الوزاريين رقما (308) و(309) الصادران فى عام 2019 وكذلك إلغاء القرار الوزاري رقم 425 الصادر فى 2018، وطالبت الوزارة تنفيذ القرارات الجديدة.