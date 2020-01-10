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أمريكا توقف بعض رحلات الطيران العارض إلى كوبا

(دب أ)
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 11:08 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 11:08 م

علقت الولايات المتحدة اليوم الجمعة بعض رحلات الطيران العارض مع كوبا في إطار توسيع نطاق العقوبات على السفر الجوي إلى الدولة الجزيرة.

وينطبق الإجراء على جميع رحلات الطيران العارض العامة بين البلدين باستثناء الرحلات الجوية إلى مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، إن الولايات المتحدة ستضع حدًا لعدد رحلات الطيران العارض إلى خوسيه مطار مارتي ، دون تقديم تفاصيل.

وتأثرت تسعة مطارات كوبية بالقرار الذي يدخل حيز التطبيق بصورة كاملة خلال 60 يوما.

وقال بومبيو إن بلاده تسعى إلى منع التوسع في رحلات الطيران العارض الخاصة إلى كوبا بعد أن أوقفت واشنطن الخدمة الجوية التجارية إلى مطارات كوبا - باستثناء هافانا - العام الماضي.

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