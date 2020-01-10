الزمالك: الفريق الأفضل يتعرض لضغوطات شديدة من الحكام

يرى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن فريقه يعاني من ضغوطات شديدة من بعض الحكام خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتمنى فتح باب الاستبدال هذا الموسم.

وقال أحمد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "أحب الزمالك بسبب فوزه بصعوبة وبمجهوده وشرفه ولكن سأظل طوال عمري كزملكاوي أعتمد على توفيق الله فقط".

وتابع: "مطلوب من عناصر اللعبة أن تكون عادلة، لكي تسير الكرة المصرية على المسار الصحيح وأكثر مهنية، الزمالك تمارس عليه ضغوطات شديدة جدًا من قبل بعض الحكام".

وأضاف: "الأهلي كان في المركز الأخير وقبل الأخير في الموسم الماضي وحصل على بطولة الدوري، ومتبقي عدد كبير من المباريات بالموسم الحالي، الزمالك الفريق الأفضل، ممكن يكون المستوى فيه تراجع ولكن نقدر على جمع أنفسنا ويكون لنا نصيب في الدوري".

واستكمل: "نتمنى من اتحاد الكرة أن يقوم بفتح الاستبدال لأكثر من لاعب، وليس من الطبيعي أن يكون لدينا لاعب وعقده سار مع الزمالك وينضم لناد آخر".

وأوضح: "فاوضت عبد الله السعيد من قبل وتعاقدت معه وهو لاعب محترم ومنظبط ويحترم تعاقده مع الأندية".

وأردف: "أسمع عن مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد، ولكن آخر مرة رأيته منذ تسعة شهور".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يتصدر الأهلي بطولة الدوري برصيد 30 نقطة.