تراجع إنفاق المستهلكين في اليابان للشهر الثاني على التوالي

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(د ب أ)

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن متوسط إنفاق الأسر اليابانية انخفض للشهر الثاني على التوالي في تشرين ثان/نوفمبر بعد زيادة ضريبة الاستهلاك بينما ارتفعت الأجور الشهرية لأول مرة منذ أربعة أشهر.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 278765 ينا (2546 دولارا).

وعلى الرغم من استمرار ضعف الإنفاق من قبل المستهلكين، رفعت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد من 8 في المئة إلى 10 في المئة في أول تشرين أول/أكتوبر.

وقالت الوزارة إن الدخل الشهري المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 5ر2 في المئة إلى 475548 ينا في تشرين ثان/نوفمبر.

وكانت الحكومة وافقت الشهر الماضي على حزمة تحفيز مالي بقيمة 2ر13 تريليون ين لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.