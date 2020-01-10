تراجع إنفاق المستهلكين في اليابان للشهر الثاني على التوالي

(د ب أ)
قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن متوسط إنفاق الأسر اليابانية انخفض للشهر الثاني على التوالي في تشرين ثان/نوفمبر بعد زيادة ضريبة الاستهلاك بينما ارتفعت الأجور الشهرية لأول مرة منذ أربعة أشهر.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 278765 ينا (2546 دولارا).
وعلى الرغم من استمرار ضعف الإنفاق من قبل المستهلكين، رفعت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد من 8 في المئة إلى 10 في المئة في أول تشرين أول/أكتوبر.
وقالت الوزارة إن الدخل الشهري المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 5ر2 في المئة إلى 475548 ينا في تشرين ثان/نوفمبر.
وكانت الحكومة وافقت الشهر الماضي على حزمة تحفيز مالي بقيمة 2ر13 تريليون ين لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.