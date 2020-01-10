حضور دبلوماسي وثقافي في حفل توزيع جائزة ساويرس بدورتها الـ15

نطلق منذ قليل، حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الخامسة عشرة، في دار الأوبرا المصرية.

بدأ حفل الاستقبال في المسرح المكشوف بحضور لفيف من الكتاب والمثقفين من بينهم: الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الناقد الدكتور شريف الجيار، الناقد خيرى دومة، الروائية هالة البدرى، الناشرة فاطمة البودى، الشاعر إبراهيم داوود، الروائى أحمد القرملاوى، الروائى عادل عصمت، الروائي علاء فرغلى، والناشر والسياسى فريد زهران، الكاتبة نورا ناجى، السينارست بشير الديك، المفكر السياسى نبيل عبد الفتاح، الشاعر الجعفرى، الكاتب الصحفى محمد شعير، الكاتب الصحفي سيد محمود، الناقدة هدى أبو زيد، الكاتب الصحفي أحمد سمير.

ومن المقرر بدأ مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقوم بتقديم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، كما يشارك في الحفل العديد من ضيوف الشرف والفنانين لتسليم الجوائز، ويتخلل الحفل فقرة غنائية للفنانة كارمن سليمان.