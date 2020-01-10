 نادال يعوض هزيمته ويقود إسبانيا للتأهل إلى الدور قبل النهائي بكأس رابطة المحترفين - بوابة الشروق
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نادال يعوض هزيمته ويقود إسبانيا للتأهل إلى الدور قبل النهائي بكأس رابطة المحترفين

د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 6:25 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 6:25 م

استعاد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال توازنه سريعا بعد الهزيمة في مباراة الفردي وقاد الفريق الإسباني للتأهل إلى الدور قبل النهائي في النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، المقامة في أستراليا، عبر مباراة الزوجي في مواجهة دور الثمانية أمام الفريق البلجيكي.

وكانت إسبانيا قد تقدمت على بلجيكا 1 - صفر إثر فوز روبرتو باوتيستا-أجوت على كيمر كوبيجانس 6 / 1 و6 / 4 في مباراة الفردي الأولى، ثم أنعش ديفيد جوفين المصنف 11 على العالم، أمال الفريق البلجيكي بفوزه على نادال المصنف الأول على العالم 6 / 4 و7 / 6 في مباراة الفردي الثانية بين الفريقين، ليتأجل الحسم لمباراة الزوجي.

وفي مباراة الزوجي تغلب الثنائي رافاييل نادال وبابلو كارينو بوستا على الثنائي ساندر جيل وجوردان فليجن 6 / 7 (7 / 9) و7 / 5 و10 / 7 ، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الإسباني 2 / 1 وتأهله للقاء نظيره الأسترالي في الدور قبل النهائي.

 


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